Українці за кілька годин зібрали 128 тис. грн для полонених моряків



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В інтернеті почали збір грошей для потреб українських моряків, які потрапили у полон до росіян

Станом на першу годину 28 листопада зібрали 128 тисяч 297 гривень

Журналіст Осман Пашаєв у вівторок оголосив збір коштів на допомогу українським морякам, захопленим Росією в полон у Керченській протоці 25 листопада.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Пашаєв повідомив, що у моряків в окупованому Криму крім військової форми з собою більше нічого немає.

Журналіст запропонував людям з материкової частини України, які бажають допомогти українцям, скинути гроші на карту, які потім будуть передані адвокатам.

«Для тих, хто може допомогти в Криму. Українським морякам, захопленим росіянами, потрібні передачі. Крім військової форми у них нічого немає. На даний момент потрібні сигарети. Далі адвокати повідомлять. У мене запитують, як з материка допомагати. Поки моя картка 5168 7422 0337 7241».

Через пару годин Пашаєв повідомив, що йому на карту надійшло 27 тисяч 352 гривні від 40 людей.

«На 19.25 надійшло 27 тисяч 352 гривні від 40 людей для допомоги українським морякам, яку почали збирати після того, як адвокати повідомили - у хлопців немає нічого, крім військової форми. Сім перерахувань анонімні», - написав журналіст.

Станом на першу годину 28 листопада українці перерахували майже 128 тис грн.

«Звіт на першу годину 28 листопада Зібрали 128 тисяч 297 гривень. Звіт на 35 аркушах. Перегляньте, там іноді в призначеннях переказу люди пишуть морякам», - зазначив він.

Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

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