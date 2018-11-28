Арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг
-
Розсилка
Сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків
Українських моряків вчора привезли до Сімферопольського СІЗО. Їх розподілили у кілька камер у «жіночому блоці» подалі від арештантів. Про це пише Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.
За словами журналіста, українці не сидять поодинці.
«У солідарність з ними арештанти зібрали чай, каву та одяг скільки змогли, бо до заїзду моряків в СІЗО пройшли перевірки. Такі ж очікуються сьогодні», - написав Наумлюк.
Також журналіст поінформував, що сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків.
За інформацією суду, засідання почнуться з 14:00.
Андрій Шевченко
Денис Гриценко
В'ячеслав Зінченко
Олег Мельничук
Юрій Без'язичний
Володимир Лісовий
Богдан Небилиця
Євген Семідоцкій
Андрій Драч
Нагадаємо, український моряк Роман Мокряк, який у полоні відмовився свідчити ФСБ, є справжнім героєм.
Кримські татари будуть і далі допомагати українським полоненим морякам.
Як відомо, начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов повідомив, що серед 24 українських військових, затриманих росіянами, – двоє представляють СБУ.
У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.