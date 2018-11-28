Арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг



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За словами журналіста, українці не сидять поодинці

Сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків

Українських моряків вчора привезли до Сімферопольського СІЗО. Їх розподілили у кілька камер у «жіночому блоці» подалі від арештантів. Про це пише Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналіста, українці не сидять поодинці.

«У солідарність з ними арештанти зібрали чай, каву та одяг скільки змогли, бо до заїзду моряків в СІЗО пройшли перевірки. Такі ж очікуються сьогодні», - написав Наумлюк.

Також журналіст поінформував, що сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків.

За інформацією суду, засідання почнуться з 14:00.

Андрій Шевченко

Денис Гриценко

В'ячеслав Зінченко

Олег Мельничук

Юрій Без'язичний

Володимир Лісовий

Богдан Небилиця

Євген Семідоцкій

Андрій Драч

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