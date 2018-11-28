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    Арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг

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    За словами журналіста, українці не сидять поодинці - Арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг
    За словами журналіста, українці не сидять поодинці

    Сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків

    Українських моряків вчора привезли до Сімферопольського СІЗО. Їх розподілили у кілька камер у «жіночому блоці» подалі від арештантів. Про це пише Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

    За словами журналіста, українці не сидять поодинці.

    «У солідарність з ними арештанти зібрали чай, каву та одяг скільки змогли, бо до заїзду моряків в СІЗО пройшли перевірки. Такі ж очікуються сьогодні», - написав Наумлюк.

    Також журналіст поінформував, що сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків.

    За інформацією суду, засідання почнуться з 14:00.

    Андрій Шевченко

    Денис Гриценко

    В'ячеслав Зінченко

    Олег Мельничук

    Юрій Без'язичний

    Володимир Лісовий

    Богдан Небилиця

    Євген Семідоцкій

    Андрій Драч

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    Нагадаємо, український моряк Роман Мокряк, який у полоні відмовився свідчити ФСБ, є справжнім героєм.

    Кримські татари будуть і далі допомагати українським полоненим морякам.

    Як відомо, начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов повідомив, що серед 24 українських військових, затриманих росіянами, – двоє представляють СБУ.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     Читайте також: Морський бій. Що може протиставити Україна російському флоту?
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