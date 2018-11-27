Окупанти арештували 12 українських моряків



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Захоплених Росією моряків відправили в СІЗО на два місяці

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.

Під арешт були поміщені Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чулиба, Владислав Костишин, Сергій Попов, Роман Мокрюк.

Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

Джерело: Крим.Реалії