У Криму російські окупанти знищили озеро



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Місцеві жителі не вірять у версію про те, що озеро висохло природно

В окупованому Росією Криму під Севастополем висушили озеро.

Про це повідомляють Примечания.

За словами місцевих жителів, окупаційна влада навмисно висушила озеро біля села Кизилів під Севастополем. Припускають, що це зроблено для забудови мальовничої ділянки в Байдарській долині. У той же час в місцевій адміністрації запевняють, що скидання води було проведено спеціально і скоро озеро знову заповнять.

Відзначають, що ще влітку і восени минулого року озеро було повноводним. Городяни дивуються, як за зиму воно могло так швидко висохнути.

Місцеві жителі не вірять у версію про те, що озеро висохло природно. За їх припущенням, озеро могли осушити спеціально з двох причин – або для чищення дна і поглиблення водойми, або – під виглядом тих же робіт – з метою заволодіння ласою земельною ділянкою в Байдарській долині, на якій знаходилося озеро, в приватних інтересах.

«Швидше за все, другий варіант ближче до правди. Там вже йде якесь підозріле будівництво. Поки ми будемо з’ясовувати, цікавитися, хтось тихою сапою відіжме або прийме в дар черговий мальовничий шматок», – припустила Вікторія Вайс.