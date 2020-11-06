У Кривому Розі розпочалося судилище над шахтарями за підземний страйк

Цей судовий процес затягнеться на довгий час. Всі 417 протестувальників - працівників КЗРК будуть захищатися, - Волинець

У судовій справі публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» позивається до десяти осіб

«Криворізький залізорудний комбінат» 6 листопада розпочав судитися з шахтарями, які брали участь у підземному страйку. Про це йдеться на сайті Жовтневого районного суду Кривого Рогу.

Згідно з інформацією, підприємство хоче визнати дії шахтарів «неправомірними та зобов'язати вчинити певні дії».

У судовій справі публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» позивається до десяти осіб, зокрема голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України шахти «Жовтнева» Віктора Стояновського та заступника цехового комітету ППО НПГУ шахти Валерія Гриневича.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець висловив свою позицію з цього приводу у Facebook.

«Цей судовий процес затягнеться на довгий час. Всі 417 протестувальників - працівників КЗРК будуть захищатися. Кожному з них ми надамо юридичну та адвокатську допомогу. Шахтарі приходитимуть на судові процеси разом із сім’ями, колегами, приєднаються небайдужі місцеві жителі, українські та світові правозахисні організації, незалежні ЗМІ», – зазначив Волинець.

Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 16 жовтня шахтарі припинили страйк.