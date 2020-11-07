«Світ точно божеволіє». Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі

Зеленський зазначив, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму

Президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, за підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

«Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє! Щодень – новини про подібні безумства. До цього точно ніколи не можна звикнути, але, на жаль, у будь–якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь–яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин. Ми маємо про це говорити відверто й маємо це зупинити», – написав Зеленський.

ВІн вважає, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – «за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки».

«Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так – це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського. Абсолютно зрозуміло, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці наших міст стали безпечнішими. Превенція злочинів – ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати», – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що на таке потрібно реагувати жорстко й одразу, як з'являється хоча б найменша підозра, що можливий напад.

«Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде. І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його затримали», – резюмував президент.

Нагадаємо, 6 вересня у Бірмінгемі невідомий напав з ножем на людей, один загиблий і сім поранених.

До слова, на Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку.

Як повідомлялося, 19 жовтня в електричці під Києвом сталася різанина.