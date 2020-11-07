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    Події в Україні

    «Світ точно божеволіє». Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі

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    У Кривому Розі чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох - «Світ точно божеволіє». Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі
    У Кривому Розі чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох

    Зеленський зазначив, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму

    Президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, за підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

    «Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє! Щодень – новини про подібні безумства. До цього точно ніколи не можна звикнути, але, на жаль, у будь–якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь–яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин. Ми маємо про це говорити відверто й маємо це зупинити»,  написав Зеленський.

    ВІн вважає, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – «за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки».

    «Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так – це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського. Абсолютно зрозуміло, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці наших міст стали безпечнішими. Превенція злочинів – ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати», – підкреслив президент.

    Зеленський зазначив, що на таке потрібно реагувати жорстко й одразу, як з'являється хоча б найменша підозра, що можливий напад.

    «Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде. І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його затримали», – резюмував президент.

    Нагадаємо, 6 вересня у Бірмінгемі невідомий напав з ножем на людей, один загиблий і сім поранених.

    До слова, на Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку.

    Як повідомлялося, 19 жовтня в електричці під Києвом сталася різанина.

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