  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Різанина у Кривому Розі: чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох (фото)

    • Розсилка
    Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень - Різанина у Кривому Розі: чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох (фото)
    Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень

    Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи

    За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

    Про це Криворізький відділ поліції повідомив у Фейсбуці.

    «7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей із ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень. У результаті двоє осіб померли на місці, ще вісім доставлені до лікарні», – йдеться у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Різанина у Кривому Розі: чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох (фото)
    Різанина у Кривому Розі: чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох (фото)
    Різанина у Кривому Розі: чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох (фото)
    Фото: Національна поліція

    Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.

    Нагадаємо, 6 вересня у Бірмінгемі невідомий напав з ножем на людей, один загиблий і сім поранених.

    До слова, на Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку.

    Як повідомлялося, 19 жовтня в електричці під Києвом сталася різанина.

    вбивство Кривий Ріг поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies