Різанина у Кривому Розі: чоловік вбив двох перехожих і поранив ще вісьмох (фото)
Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи
За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.
Про це Криворізький відділ поліції повідомив у Фейсбуці.
«7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей із ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численних ножових поранень. У результаті двоє осіб померли на місці, ще вісім доставлені до лікарні», – йдеться у повідомленні.
Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.
Нагадаємо, 6 вересня у Бірмінгемі невідомий напав з ножем на людей, один загиблий і сім поранених.
До слова, на Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку.
Як повідомлялося, 19 жовтня в електричці під Києвом сталася різанина.