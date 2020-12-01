У Кривому Розі по-звірячому зарізали пенсіонерку

Поліція підозрює у вбивстві жінки співмешканця її невістки

На тілі жінки було 32 ножових поранення

У Кривому Розі у власній квартирі знайшли тіло 74-річної жінки з численними ножовими пораненнями. Про це повідомляє Департамент карного розшуку у вівторок, 1 грудня.

За їхньою інформацією, вбивство сталося 30 листопада. Тіло дружини зі слідами насильницької смерті виявив її чоловік, коли повернувся додому. Він відразу викликав поліцейських.

На тілі жінки було 32 ножових поранення. Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного у вбивстві. 43-річний раніше судимий за вбивство нелюд виявився колишнім співмешканцем невістки загиблої. Затриманий у скоєному зізнався.

«На цей час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу - утримання під вартою», - розповіли в Департаменті.

Між іншим, нещодавно у Кривому Розі ще один неадекват вештався вулицею із ножем у руці. Його тоді затримала поліція.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 7 листопада чоловік ножем вбив двох й поранив вісьмох людей. За словами чоловіка, на вбивство його підштовхнув Бог. У Кривому Розі була оголошена жалоба за жертвами релігійного фанатика-вбивці. Він був взятий під варту на два місяці у залі суду.