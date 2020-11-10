Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який вчинив різанину в Кривому Розі

7 листопада зловмисник у Кривому Розі напав на перехожих з ножем і зарізав двох людей

29-річному чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб

Суд обрав підозрюваному у вбивстві двох та пораненні восьми жителів Кривого Рогу запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«9 листопада Центрально-Міський районний у м. Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Раніше у Кривому Розі оголосили траур за загиблими після різанини 7 листопада.

Нагадаємо, 7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем.

За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі, заявивши, що «світ точно божеволіє».