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    Кримінал

    Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який вчинив різанину в Кривому Розі

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    <p>7 листопада зловмисник у Кривому Розі напав на перехожих з ножем і зарізав двох людей</p> - Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який вчинив різанину в Кривому Розі

    7 листопада зловмисник у Кривому Розі напав на перехожих з ножем і зарізав двох людей

    29-річному чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб

    Суд обрав підозрюваному у вбивстві двох та пораненні восьми жителів Кривого Рогу запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «9 листопада Центрально-Міський районний у м. Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави», – йдеться у повідомленні.

    Раніше у Кривому Розі оголосили траур за загиблими після різанини 7 листопада.

    Нагадаємо, 7 листопада невідомий у Кривому Розі напав на перехожих з ножем.

    За підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокі вбивства у Кривому Розі, заявивши, що «світ точно божеволіє».  

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