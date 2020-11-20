У Кривому Розі ще один неадекват вештався вулицею із ножем у руці (відео)
Поліцейські тривалий час не наважувались підійти до чоловіка, котрий кричав на правоохоронців
На вулиці у Кривому Розі поліція затримала чоловіка із ножем.
Про це йдеться у повідомлені Криворізького відділу поліції.
Отже, правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, що ходив вулицею із ножем у руці. Чоловік поводився неадекватно.
«Даний факт зареєстровано, чоловіка доставлено до відділення поліції для встановлення всіх обставин та прийняття законного рішення», – йдеться у повідомлені.
Затримання чоловіка потрапило на відео. Поліцейські тривалий час не наважувались підійти до чоловіка, котрий кричав на правоохоронців й вимагав відчепитись від нього. Також чоловік пропонував поліцейським провести їх до торгівця наркотиками, щоб правоохоронці могли його затримати.
Нагадаємо, що у Кривому Розі 7 листопада чоловік ножем вбив двох й поранив вісьмох людей. За словами чоловіка, на вбивство його підштовхнув Бог. У Кривому Розі була оголошена жалоба за жертвами релігійного фанатика-вбивці. Він був взятий під варту на два місяці у залі суду.