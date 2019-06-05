В Одесі відкрили шкільний багатофункціональний стадіон



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Мер Одеси привітав учнів школи №100 з початком канікул і дав старт першим Шкільним літнім іграм на новому пришкільному стадіоні

4 червня 2019 року в Одеській школі №100 відбулося відкриття перших Шкільних літніх ігор на великому новому стадіоні, реконструкція якого завершилася до 1 червня.

Новий багатофункціональний спортивний майданчик включає в себе: футбольне поле із сучасною дренажною системою і штучним покриттям; бігові доріжки з гумовим покриттям; майданчики для баскетболу, волейболу і тенісу; зони воркауту і відпочинку. На стадіоні встановлені глядацькі трибуни на 168 місць, упорядковано прилеглу територію.

«Наше місто - єдине в Україні, яке так активно розвиває спортивну інфраструктуру. За 5 років було відкрито 56 нових пришкільних стадіонів. Я як тато, дідусь і просто одесит радію, що наші діти будуть приходити на такий новий і чистий стадіон. Ми будемо і далі створювати умови, щоб юні одесити могли реалізовувати себе в різних сферах», - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Цього року планується також відремонтувати нові стадіони в школі №71 і гімназії №6. А по вул. Космонавтів з'явиться великий спортивний комплекс, розрахований відразу на три школи: №№ 32, 46, 96.