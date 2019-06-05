На Київщині під час акції під відділком поліції постраждали двоє копів



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Між націоналістами і правоохоронцями сталися сутички Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення поліцейським ушкоджень

У результаті сутичок, які сталися 4 червня увечері під час акції протесту біля відділку поліції у Переяслав-Хмельницькому на Київщині, де поліцейські смертельно поранили 5-річного хлопчика, отримали травми нижніх кінцівок двоє працівників поліції. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

За даними поліції, на мітингу біля Переяслав-Хмельницького відділу поліції зібралось близько 50 осіб. Хоча, за даними організаторів акції, біля відділку було півтори сотні людей.

Охорону публічного порядку та адмінбудинку забезпечували бійці підрозділу патрульної служби «ТОР», батальйону поліції особливого призначення поліції Київщини.

«Однак, серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри та розмальовували фарбою асфальтне покриття», - повідомили в поліції.

За фактом нанесення поліцейським тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції проводять комплекс необхідних заходів щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення. Триває слідство.

Також, за даними поліції, хуліганськими діями молодиків були завдані збитки місту Переяслав-Хмельницький. Після того, які будуть встановлені сума матеріальних збитків, матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду.

Як повідомлялося, у вівторок у Переяслав-Хмельницькому декілька сотень учасників акції вимагали покарати винних у смерті 5-річного Кирила, реформувати поліцію та відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Силовики зі щитами оточили будівлю відділку, а націоналісти, серед яких зокрема С14, почали жбурляти в них каміння та димові шашки, сталися сутички.

Що відбувалося під відділком поліції дивіться фото і відео.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

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