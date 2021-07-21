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    У Кривому Розі в басейні загадково загинуло подружжя: у воді плавали ікона, квіти і пір'я

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    Експертиза показала, що жінка померла внаслідок утоплення - У Кривому Розі в басейні загадково загинуло подружжя: у воді плавали ікона, квіти і пір'я
    Експертиза показала, що жінка померла внаслідок утоплення
    Фото: з відкритих джерел

    Відомо також, що у воді була кров, а на дні басейну лежав ніж

    У Кривому Розі в басейні були виявлені тіла 51-річного чоловіка і 50-річної жінки. Ця смерть оповита загадками, так як за деякими даними у воді знайшли дивне поєднання предметів - букет, ікону і пір'я. Про це повідомляє місцеве видання «Наше місто».

    Загиблих людей 19 липня знайшов 82-річний батько жінки. Відомо також, що у воді була кров, а на дні басейну лежав ніж.

    Трагедія розігралася за адресою провулок Алексєєва, 33.

    Повідомляється також, що подружжя не проживало разом, і перебувало на стадії розірвання шлюбу. Крім того, чоловік нібито часто бив свою дружину, неодноразово погрожував вбити і страждав психічними розладами.

    Експертиза показала, що жінка померла внаслідок утоплення і слідів насильницької смерті поверхневий огляд не показав. А ось на тілі чоловіка з лівого боку грудної клітини є сліди двох ножових поранень.

    Попередньо відомо, що між подружжям виникла сварка, після чого чоловік втопив дружину, а потім покінчив життя самогубством.

    Нагадаємо, у Сирецькому парку в Києві молодий чоловік вкоротив собі віку, стрибнувши із залізничного моста. До наряду Муніципальної охорони звернувся перехожий з інформацією про чоловіка, який стрибнув із залізничного моста.

    Від отриманих травм хлопець помер на місці. Охоронці викликали на місце швидку допомогу. Медики констатували смерть молодика.

    Теги: трагедія Кривий Ріг смерть жінка чоловік басейн
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    У Кривому Розі в басейні загадково загинуло подружжя: у воді плавали ікона, квіти і пір'я