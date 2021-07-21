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    ЗМІ: в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу

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    Померлий хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом пташиного або курячого грипу - ЗМІ: в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу
    Померлий хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом пташиного або курячого грипу
    Фото з відкритих джерел

    Дитину госпіталізували з високою температурою і кашлем

    В Індії зафіксовано перший випадок смерті людини через пташиний грип. Як повідомляє The Times of India, померла 11-річна дитина.

    Видання повідомляє про летальний випадок з посиланням на джерела в Всеіндійському інституті медичних наук, однак офіційного підтвердження поки немає.

    Зазначається, що 2 липня дитину госпіталізували з високою температурою і кашлем.

    «Ми думали, що дитина була хвора на Covid-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом пташиного або курячого грипу», – стверджує джерело.

    Зараз медики шукають всіх людей, які контактували з дитиною. Раніше в Індії не фіксували жодного офіційно зафіксованого випадку смерті через це захворювання.

    До слова, вчені назвали ознаки «коронавірусного» головного болю.

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    Теги: здоров'я діти смерть грип інфекція птахи
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    ЗМІ: в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу