ЗМІ: в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу
Дитину госпіталізували з високою температурою і кашлем
В Індії зафіксовано перший випадок смерті людини через пташиний грип. Як повідомляє The Times of India, померла 11-річна дитина.
Видання повідомляє про летальний випадок з посиланням на джерела в Всеіндійському інституті медичних наук, однак офіційного підтвердження поки немає.
Зазначається, що 2 липня дитину госпіталізували з високою температурою і кашлем.
«Ми думали, що дитина була хвора на Covid-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом пташиного або курячого грипу», – стверджує джерело.
Зараз медики шукають всіх людей, які контактували з дитиною. Раніше в Індії не фіксували жодного офіційно зафіксованого випадку смерті через це захворювання.
До слова, вчені назвали ознаки «коронавірусного» головного болю.
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