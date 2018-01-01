У Кривому Розі викрили порностудію, де працювали неповнолітні

Організаторам порностудії загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі

Понад 30 жительок Кривого Рогу, серед яких – двоє неповнолітні, були втягнуті в онлайн-проституцію. Кожна з них щомісячно заробляла понад 1 тис. доларів. Більшу частину прибутку отримували власники незаконного бізнесу. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області. Як повідомляється, діяльність мережі



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Організаторам порностудії загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі

Понад 30 жительок Кривого Рогу, серед яких – двоє неповнолітні, були втягнуті в онлайн-проституцію. Кожна з них щомісячно заробляла понад 1 тис. доларів. Більшу частину прибутку отримували власники незаконного бізнесу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, діяльність мережі документувалася з квітня 2017 року. 24 січня 2018 року працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області разом зі слідством та прокуратурою провели понад 10 санкціонованих обшуків в орендованих приміщеннях, обладнаних під порностудії.

Власники закладів зачинялися у приміщеннях та намагалися чинити опір поліцейським, тож для проведення слідчих заходів залучили співробітники спецпідрозділів.

Загалом, в ході обшуків було вилучено 35 одиниць комп’ютерної техніки, 35 веб-камер та інші речові докази. Також правоохоронці виявили 30 сліп-пакетів з марихуаною.

Нині двом фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Їм обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Організаторам злочинного бізнесу загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.