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    У Кропивницькому поліцейський вимагав $20 тис. хабара

    Старший оперуповноважений управління захисту економіки у Кропивницькому вимагав гроші
    Співробітники Служби безпеки викрили у Кропивницькому на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції. Про це повідомила прес-група управління СБУ в області. Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від керівника одного з фермерських господарств двадцять тисяч доларів США за
    • Сьогодні, 15:53
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    Старший оперуповноважений управління захисту економіки у Кропивницькому вимагав гроші

    Співробітники Служби безпеки викрили у Кропивницькому на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції. Про це повідомила прес-група управління СБУ в області.

    Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від керівника одного з фермерських господарств двадцять тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів.

    Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центральній частині міста після передачі посереднику частини неправомірної вигоди у розмірі дванадцять тисяч доларів.

    Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії.

    Як повідомлялось, у Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника помер посередник.

    Національна поліція України корупція в Україні Кропивницький
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