У Кропивницькому поліцейський вимагав $20 тис. хабара

Старший оперуповноважений управління захисту економіки у Кропивницькому вимагав гроші

Співробітники Служби безпеки викрили у Кропивницькому на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції. Про це повідомила прес-група управління СБУ в області. Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від керівника одного з фермерських господарств двадцять тисяч доларів США за



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Старший оперуповноважений управління захисту економіки у Кропивницькому вимагав гроші

Співробітники Служби безпеки викрили у Кропивницькому на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції. Про це повідомила прес-група управління СБУ в області.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від керівника одного з фермерських господарств двадцять тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центральній частині міста після передачі посереднику частини неправомірної вигоди у розмірі дванадцять тисяч доларів.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника помер посередник.