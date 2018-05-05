У Кропивницькому поліцейський вимагав $20 тис. хабара
- Сьогодні, 15:53
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Старший оперуповноважений управління захисту економіки у Кропивницькому вимагав гроші
Співробітники Служби безпеки викрили у Кропивницькому на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції. Про це повідомила прес-група управління СБУ в області.
Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від керівника одного з фермерських господарств двадцять тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центральній частині міста після передачі посереднику частини неправомірної вигоди у розмірі дванадцять тисяч доларів.
Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Як повідомлялось, у Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника помер посередник.