У Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника помер посередник

За попередньою інформацією, чоловік помер внаслідок ішемічної хвороби серця

У Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника від серцевого нападу помер посередник скоєння злочину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк. «Трагічний інцидент на затриманні. Під час одержання другої частини хабара в 15 тис. доларів США та проведення огляду



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За попередньою інформацією, чоловік помер внаслідок ішемічної хвороби серця

У Чернівецькій області під час затримання на хабарі чиновника від серцевого нападу помер посередник скоєння злочину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк.

«Трагічний інцидент на затриманні. Під час одержання другої частини хабара в 15 тис. доларів США та проведення огляду місця події у посередника схопило серце. За попередньою версією, чоловік помер внаслідок ішемічної хвороби серця», - зазначив він.

Згодом прокурор уточнив подробиці інциденту.

За словами Сенюка, напередодні правоохоронці викрили на хабарі начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, який діяв за посередництва екс-голови органу місцевого самоврядування.

Всього чоловік мав отримати $17 тис. за сприяння в одержанні дозвільних документів на видобуток органічного добрива «Сапропель» на водних об’єктах Кельменецького району Чернівецької області.

Під час документування цього злочину посередник поскаржився на проблеми зі здоров'ям, йому було викликано швидку допомогу, однак в ході реанімаційних заходів чоловік помер.

Наразі на місці події працюють співробітники Головного управління Нацполіції України в Чернівецькій області, яким військовими прокурорами було надано усі документи та відео/фото з огляду місця події для повного та всебічного розслідування вказаного інциденту.

Сенюк підкреслив, що злочин документувався слідчими військової прокуратури Чернівецького гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками "К" Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.