Викрадали гроші з банківських карток: поліція накрила шахрайський call-центр
Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та остаточну суму збитків
Працівники кіберполіції ліквідували у Харківській області шахрайський колл-центр, співробітники якого викрадали гроші з банківських карток громадян. Про це йдеться у повідомленні правоохоронців.
Шахраї купували на хакерських форумах бази даних клієнтів банків. Потім цим людям телефонували працівники колл-центру під виглядом представників банків.
Громадянам повідомляли, що з їхньої банківської картки нібито здійснюються підозрілі транзакції або про те, що надійшла заявка на зміну фінансового номера. Далі громадян переключали на інших працівників колл-центру, які повідомляли «деталі» про «ситуацію з банківським рахунком».
Оператори запевняли потерпілих, що інформацію про нібито шахрайські дії буде передано до місцевої поліції.
Після цього інший працівник колл-центру телефонував уже під виглядом поліцейського. Для переконання потерпілих зловмисники використовували sip-телефонію та підміняли номери на ті, що були вказані на офіційних сайтах поліції.
Псевдополіцейський повідомляв, що для блокування шахрайських дій необхідно назвати йому код із SMS-повідомлення. Коли громадянин називав код — зловмисники викрадали гроші з його банківської картки.
Організував діяльність колл-центру 25-річний чоловік разом із двома спільниками. Вони залучили до роботи операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій.
За місцями проживання фігурантів та в офісному приміщенні, де розташовувався колл-центр, працівники поліції провели обшуки. Вилучено понад 70 комп’ютерів і таку ж кількість телефонів.
Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та остаточну суму збитків. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.