Викрадали гроші з банківських карток: поліція накрила шахрайський call-центр

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та остаточну суму збитків

Працівники кіберполіції ліквідували у Харківській області шахрайський колл-центр, співробітники якого викрадали гроші з банківських карток громадян. Про це йдеться у повідомленні правоохоронців.

Шахраї купували на хакерських форумах бази даних клієнтів банків. Потім цим людям телефонували працівники колл-центру під виглядом представників банків.

Громадянам повідомляли, що з їхньої банківської картки нібито здійснюються підозрілі транзакції або про те, що надійшла заявка на зміну фінансового номера. Далі громадян переключали на інших працівників колл-центру, які повідомляли «деталі» про «ситуацію з банківським рахунком».

Оператори запевняли потерпілих, що інформацію про нібито шахрайські дії буде передано до місцевої поліції.

Після цього інший працівник колл-центру телефонував уже під виглядом поліцейського. Для переконання потерпілих зловмисники використовували sip-телефонію та підміняли номери на ті, що були вказані на офіційних сайтах поліції.

Псевдополіцейський повідомляв, що для блокування шахрайських дій необхідно назвати йому код із SMS-повідомлення. Коли громадянин називав код — зловмисники викрадали гроші з його банківської картки.

Організував діяльність колл-центру 25-річний чоловік разом із двома спільниками. Вони залучили до роботи операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій.

За місцями проживання фігурантів та в офісному приміщенні, де розташовувався колл-центр, працівники поліції провели обшуки. Вилучено понад 70 комп’ютерів і таку ж кількість телефонів.

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та остаточну суму збитків. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.