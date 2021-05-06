За рік статки Ахметова зросли майже втричі, Медведчук і Коломойський теж збагатіли

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза. Медведчук уперше потрапив до списку Forbes

Статки Ігоря Коломойського оцінили в 1,8 млрд доларів

Статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшились з $1,4 млрд до $2,5 млрд, Жеваго – з $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд доларів у порівнянні з 2020 роком), Геннадія Боголюбова – в $1,7 млрд (+0,5 млрд доларів), Олександра та Галини Герег – $1,7 млрд (+0,4 млрд доларів).

Петро Порошенко став багатшим на $0,2 млрд, його активи оцінюються в $1,6 млрд. Проте експрезидент України опустився в рейтингу Forbes з третього на сьоме місце.

Загалом 76 учасників із першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд.

«Вхідний квиток» до сотні збільшився на третину, до $125 млн. За рік список оновився на 21%.

Скріншот: forbes.ua

Також 14 учасників потрапили до списку вперше. Їхні загальні статки перевищують $3 млрд. Серед нових учасників – Віктор Медведчук ($620 млн), Олександр Конотопський ($340 млн), Олександр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Микола Удянський ($180 млн) та інші.

Ще семеро учасників повернулися до рейтингу після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представників із галузей IT та енергетики.

За словами укладачів рейтингу, збільшенню активів найбагатших українців сприяло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи.

Нагадаємо, до рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg потрапив один українець – Рінат Ахметов.