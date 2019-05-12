У квітні в Україні подешевшали фрукти та яйця



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Тривало падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві

Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Дещо стримувало інфляцію сирих продуктів здешевлення фруктів. Також тривало падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

«Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 5,1% р/р). Зокрема, після зниження у березні знов підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору насамперед за рахунок цін на цибулю та білокачанну капусту. Дещо стримувало інфляцію сирих продуктів здешевлення фруктів. Також тривало падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві», - повідомили у НБУ.

Як повідомлялось, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.