Гривня зміцніла за минулий тиждень на 27 копійок



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У понеділок, 6 травня, офіційний курс гривні тримався на рівні 26,4805 грн за долар

Офіційний курс гривні до долара США встановили на рівні 26,2059 грн за долар

Національний банк України залишив офіційний курс гривні на 13 травня незмінним - до 26,2059 грн за долар.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановили на рівні 26,2059 грн за долар. Курс гривні до євро встановлено на рівні 29,4292 грн.

За тиждень – з 6 по 12 травня – долар здешевшав на 27 копійок. У понеділок, 6 травня, офіційний курс гривні тримався на рівні 26,4805 грн за долар.

Національний банк України на понеділок, 6 травня 2019 року, зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок - до 26,4805 грн за долар проти 26,5572 грн за долар у п’ятницю.

Як повідомлялося, Нацбанк почав стрес-тестування 29 банків.