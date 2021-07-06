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    У Лапландії зафіксували найвищу температуру за останні 100 років

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    Країни Північної Європи зареєстрували майже рекордні температури 3-4 червня, зокрема у деяких місцях &ndash; до 34 градусів - У Лапландії зафіксували найвищу температуру за останні 100 років
    Країни Північної Європи зареєстрували майже рекордні температури 3-4 червня, зокрема у деяких місцях – до 34 градусів
    Фото: з відкритих джерел

    4 липня температура сягнула 33,6 градусів

    У Лапландії (найпівнічніша, найбільша та найменш заселена провінція Фінляндії) зафіксували аномальну для цього цього регіону температуру. Зокрема, 4 липня температура сягнула 33,6 градусів, що є найвищим показником з 1914 року. Про це повідомляє The Guardian.

    Країни Північної Європи зареєстрували майже рекордні температури 3-4 червня, зокрема у деяких місцях – до 34 градусів.

    Крім того, Національний метеорологічний інститут Фінляндії зареєстрував найвищу температуру в червні з моменту початку спостережень у 1844 році. Кілька частин Швеції також повідомили про рекордні максимуми за червень.

    Високі температури слідують за рекордною хвилею тепла і лісовими пожежами, які викликали руйнування у деяких частинах Північної Америки, зазначає видання. Як повідомив 4 липня губернатор штату Орегон, сильна спека забрала життя 95 людей в американському регіоні. Сотні людей загинули від спеки на північному заході США і південному заході Канади.

    Експерти й офіційні особи побоюються, що умови, викликані кліматичною кризою, будуть лише погіршуватися найближчі місяці. Професор метеорології у школі Землі, атмосфери й навколишнього середовища в австралійському університеті Монаш Майкл Рідер, сказав, що події на європейському і північноамериканському континентах пов'язані між собою.

    «Хвиля потрапляє в Північну Америку, вона посилюється і створює велику систему високого тиску в середній частині атмосфери», – сказав Рідер.

    Науковець зазначив, що це спровокувало нову хвилю над Північною Атлантикою, яка потім вибухнула і створила умови для високих температур у північних регіонах.

    Як раніше повідомлялося, метеорологи зафіксували на території аргентинської антарктичної наукової станції Esperanza рекордно високу температуру, яка сягнула +18,3 градуса за Цельсієм.

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    Теги: США Фінляндія спека глобальное потепление
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    У Лапландії зафіксували найвищу температуру за останні 100 років