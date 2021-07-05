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    У Канаді переведуть на водневе паливо 65 важких вантажівок

    нова енергія
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    Британська Колумбія має намір стати ще більш екологічно чистим регіоном - У Канаді переведуть на водневе паливо 65 важких вантажівок

    Британська Колумбія має намір стати ще більш екологічно чистим регіоном

    Фото: nashvancouver.com

    В рамках даної програми за $1,9 млн буде побудована спеціальна воднева заправна станція

    У канадській провінції Британська Колумбія (найбільше місто – Ванкувер) автомобільний парк з 65 важких вантажівок перейде з дизельного палива на водень. Модернізовані вантажні автомобілі будуть введені в експлуатацію на початку 2023 року, – повідомляє H2 View.

    Для обслуговування вантажівок компанія Hydra Energy отримала фінансування в розмірі $1,9 млн на будівництво водневої заправної станції. Кошти виділені в рамках програми «Стандарт низьковуглецевого палива провінції» (вона спрямована на зниження інтенсивності вуглецю в транспортних паливах в порівнянні зі звичайними нафтовими паливами, такими як бензин і дизель).

    Передбачається, що кожна з важких вантажівок, які будуть переобладнані під водневу силову установку, скоротить викиди вуглекислого газу на 67 тонн щорічно.

    «Працюючи з постачальниками водню і вантажними автомобілями, ми просуваємо наш регіон до низьковуглецевого майбутнього. Водневе паливо дозволить скоротити викиди в транспортному секторі, допоможе бізнесу домогтися економії на паливі і прискорити перехід до більш чистої економіці», – сказав міністр енергетики, гірничодобувної промисловості і низьковуглецевих інновацій Британської Колумбії Брюс Ралстон.

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    Теги: США Колумбія парк
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    У Канаді переведуть на водневе паливо 65 важких вантажівок