Спека і грозові дощі: прогноз погоди в Україні на 6 липня

Середня температура повітря 6 липня коливатиметься у межах +25...+27 градусів

Грозові дощі та шквали атакуватимуть Україну у вівторок, 6 липня. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у північних та західних областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози.

На решті території помірні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Прогноз погоди в Україні на 6 липня

У Києві 6 липня ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

Комунальники працюють в посиленому режимі, щоб розчистити забиті зливостоки.

Нагадаємо, 5 липня в Україні переважно мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами й подекуди градом. Температура коливатиметься від +13 у Карпатах до +31 на сході країни.