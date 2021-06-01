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    Вчені довели, як глобальне потепління впливає на смертність

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    Кожен континент вже відчуває страшні наслідки людської діяльності на&nbsp;нашій планеті - Вчені довели, як глобальне потепління впливає на смертність
    Кожен континент вже відчуває страшні наслідки людської діяльності на нашій планеті
    Фото з відкритих джерел

    Сценарії майбутніх кліматичних змін передбачають значне підвищення середніх температур

    Глобальне потепління, спровоковане наслідками людської діяльності, пов’язане вже з кожною третьою смертю від спеки, яка сталася в період з 1991 по 2018 роки. Про це інформує Ракурс.

    Вчені Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та Бернського університету порівняли показники з 732 локацій у 43 країнах світу.

    Смертність через спеку визначалася як кількість смертей, котрі сталися при впливі температури, що перевищує оптимальну для здоров’я людини. Ця температура є різною в регіонах.

    Загалом дослідження показує, що 37% усіх смертельних випадків, пов’язаних зі спекою, протягом останніх літніх періодів пояснюються потеплінням планети внаслідок антропогенної діяльності.

    Цей відсоток був найвищим у Центральній та Південній Америці (до 76% в Еквадорі та Колумбії) та Південно-Східній Азії (від 48% до 61%).

    Учені встановили, що кількість додаткових жертв спеки, пов’язаних зі зміною клімату, коливається від декількох десятків до декількох сотень щороку на велике місто, залежно від місцевих змін клімату в кожній області та вразливості населення:

    136 додаткових смертей на рік у Сантьяго-де-Чилі (44,3% від загальної кількості смертей, пов’язаних з теплом у місті); 189 в Афінах (26,1% відповідно); 172 у Римі (32%); 156 у Токіо (35,6%); 177 у Мадриді (31,9%); 146 у Бангкоку (53,4%); 141 у Нью-Йорку (44,2%); 137 у Хошиміні (48,5%); 82 у Лондоні (33,6%).

    Дослідники наголошують, що зміна клімату матиме не лише руйнівні наслідки у майбутньому, але кожен континент вже відчуває страшні наслідки людської діяльності на нашій планеті.

    Ці результати є ще одним свідченням необхідності прийняття суворої політики для зменшення майбутнього потепління.

    Додамо, що імунітет, здобутий після перенесення Covid-19, може тривати майже протягом року. Такого висновку дійшли науковці, які проаналізували дані 15 тисячі пацієнтів з північного регіону Італії. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Jama Internal Medicine

    Теги: клімат земля смерть
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    Вчені довели, як глобальне потепління впливає на смертність