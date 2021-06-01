Вчені довели, як глобальне потепління впливає на смертність

Кожен континент вже відчуває страшні наслідки людської діяльності на нашій планеті

Сценарії майбутніх кліматичних змін передбачають значне підвищення середніх температур

Глобальне потепління, спровоковане наслідками людської діяльності, пов’язане вже з кожною третьою смертю від спеки, яка сталася в період з 1991 по 2018 роки. Про це інформує Ракурс.

Вчені Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та Бернського університету порівняли показники з 732 локацій у 43 країнах світу.

Смертність через спеку визначалася як кількість смертей, котрі сталися при впливі температури, що перевищує оптимальну для здоров’я людини. Ця температура є різною в регіонах.

Загалом дослідження показує, що 37% усіх смертельних випадків, пов’язаних зі спекою, протягом останніх літніх періодів пояснюються потеплінням планети внаслідок антропогенної діяльності.

Цей відсоток був найвищим у Центральній та Південній Америці (до 76% в Еквадорі та Колумбії) та Південно-Східній Азії (від 48% до 61%).

Учені встановили, що кількість додаткових жертв спеки, пов’язаних зі зміною клімату, коливається від декількох десятків до декількох сотень щороку на велике місто, залежно від місцевих змін клімату в кожній області та вразливості населення:

136 додаткових смертей на рік у Сантьяго-де-Чилі (44,3% від загальної кількості смертей, пов’язаних з теплом у місті); 189 в Афінах (26,1% відповідно); 172 у Римі (32%); 156 у Токіо (35,6%); 177 у Мадриді (31,9%); 146 у Бангкоку (53,4%); 141 у Нью-Йорку (44,2%); 137 у Хошиміні (48,5%); 82 у Лондоні (33,6%).

Дослідники наголошують, що зміна клімату матиме не лише руйнівні наслідки у майбутньому, але кожен континент вже відчуває страшні наслідки людської діяльності на нашій планеті.

Ці результати є ще одним свідченням необхідності прийняття суворої політики для зменшення майбутнього потепління.

Додамо, що імунітет, здобутий після перенесення Covid-19, може тривати майже протягом року. Такого висновку дійшли науковці, які проаналізували дані 15 тисячі пацієнтів з північного регіону Італії. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Jama Internal Medicine