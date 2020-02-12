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    Поради батькам: як підвищити безпеку дітей в мережі Інтернет

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    Поради батькам: як підвищити безпеку дітей в мережі Інтернет

    11 лютого у світі відзначили День безпеки в інтернеті (День безпечного інтернету)

    День безпеки в інтернеті  має на меті поширення знань про безпечне і відповідальне використання цифрових технологій для дітей та молоді.

    Зараз у Вінниці учні на вимушених канікулах і багато часу проводять з гаджетами. Тому для батьків буде корисною інформація про те, як зробити перебування дітей в Інтернеті безпечним.

    Пропонуємо рекомендації, як батьки можуть використовувати для контролю дітей:

    • комп’ютер з підключенням до Інтернету варто розміщувати поза межами кімнати дитини;
    • встановіть програми та додатки, які фільтрують отримання інформації з мережі;
    • установіть таймер роботи за комп’ютером (у певних межах, наприклад, уранці та ввечері або загальний ліміт на добу);
    • встановіть на телефон чи планшет дитини спеціальний дитячий браузер з обмеженнями;
    • обов’язково на пристрої має бути антивірусна програма і розширення для блокування спливаючої реклами;
    • з допомогою «Історії» браузера цікавтесь, які сайти відвідують діти;
    • допоможіть дітям закрити свою сторінку від незнайомців, відфільтруйте тих, хто може бачити або коментувати фотографії або писати повідомлення вашій дитині.
    • навчіть дитину остерігатися незнайомців, які пропонують подарунки;
    • обговоріть з дитиною всі можливі небезпеки інтернету і план дій на випадок, якщо дитина зіткнеться з проблемою;
    • наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися зустрічатися зі своїм онлайновим другом без вашого відома;
    • навчіть дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та родину;
    • контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми, музику, ігри, тощо);
    • переконайтеся, що діти консультуються з вами щодо фінансових операції, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через Інтернет;
    • розкажіть дитині про кібербулінг.

    Батьки, використовуючи ці рекомендації, зможуть максимально захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі. В той же час потрібно пам’ятати, що Інтернет, це не лише небезпека, у всесвітній мережі можна знайти мільйони книг, корисної інформації, відео-уроків з вивчення іноземних мов, удосконалення професійних навичок тощо. Дітей потрібно навчити правильно користуватись цим джерелом інформації

    діти інтернет батьки небезпека
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