Поради батькам: як підвищити безпеку дітей в мережі Інтернет
11 лютого у світі відзначили День безпеки в інтернеті (День безпечного інтернету)
День безпеки в інтернеті має на меті поширення знань про безпечне і відповідальне використання цифрових технологій для дітей та молоді.
Зараз у Вінниці учні на вимушених канікулах і багато часу проводять з гаджетами. Тому для батьків буде корисною інформація про те, як зробити перебування дітей в Інтернеті безпечним.
Пропонуємо рекомендації, як батьки можуть використовувати для контролю дітей:
- комп’ютер з підключенням до Інтернету варто розміщувати поза межами кімнати дитини;
- встановіть програми та додатки, які фільтрують отримання інформації з мережі;
- установіть таймер роботи за комп’ютером (у певних межах, наприклад, уранці та ввечері або загальний ліміт на добу);
- встановіть на телефон чи планшет дитини спеціальний дитячий браузер з обмеженнями;
- обов’язково на пристрої має бути антивірусна програма і розширення для блокування спливаючої реклами;
- з допомогою «Історії» браузера цікавтесь, які сайти відвідують діти;
- допоможіть дітям закрити свою сторінку від незнайомців, відфільтруйте тих, хто може бачити або коментувати фотографії або писати повідомлення вашій дитині.
- навчіть дитину остерігатися незнайомців, які пропонують подарунки;
- обговоріть з дитиною всі можливі небезпеки інтернету і план дій на випадок, якщо дитина зіткнеться з проблемою;
- наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися зустрічатися зі своїм онлайновим другом без вашого відома;
- навчіть дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та родину;
- контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми, музику, ігри, тощо);
- переконайтеся, що діти консультуються з вами щодо фінансових операції, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через Інтернет;
- розкажіть дитині про кібербулінг.
Батьки, використовуючи ці рекомендації, зможуть максимально захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі. В той же час потрібно пам’ятати, що Інтернет, це не лише небезпека, у всесвітній мережі можна знайти мільйони книг, корисної інформації, відео-уроків з вивчення іноземних мов, удосконалення професійних навичок тощо. Дітей потрібно навчити правильно користуватись цим джерелом інформації