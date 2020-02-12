Поради батькам: як підвищити безпеку дітей в мережі Інтернет



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11 лютого у світі відзначили День безпеки в інтернеті (День безпечного інтернету)

День безпеки в інтернеті має на меті поширення знань про безпечне і відповідальне використання цифрових технологій для дітей та молоді.

Зараз у Вінниці учні на вимушених канікулах і багато часу проводять з гаджетами. Тому для батьків буде корисною інформація про те, як зробити перебування дітей в Інтернеті безпечним.

Пропонуємо рекомендації, як батьки можуть використовувати для контролю дітей:

комп’ютер з підключенням до Інтернету варто розміщувати поза межами кімнати дитини;

встановіть програми та додатки, які фільтрують отримання інформації з мережі;

установіть таймер роботи за комп’ютером (у певних межах, наприклад, уранці та ввечері або загальний ліміт на добу);

встановіть на телефон чи планшет дитини спеціальний дитячий браузер з обмеженнями;

обов’язково на пристрої має бути антивірусна програма і розширення для блокування спливаючої реклами;

з допомогою «Історії» браузера цікавтесь, які сайти відвідують діти;

допоможіть дітям закрити свою сторінку від незнайомців, відфільтруйте тих, хто може бачити або коментувати фотографії або писати повідомлення вашій дитині.

навчіть дитину остерігатися незнайомців, які пропонують подарунки;

обговоріть з дитиною всі можливі небезпеки інтернету і план дій на випадок, якщо дитина зіткнеться з проблемою;

наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися зустрічатися зі своїм онлайновим другом без вашого відома;

навчіть дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та родину;

контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми, музику, ігри, тощо);

переконайтеся, що діти консультуються з вами щодо фінансових операції, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через Інтернет;

розкажіть дитині про кібербулінг.

Батьки, використовуючи ці рекомендації, зможуть максимально захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі. В той же час потрібно пам’ятати, що Інтернет, це не лише небезпека, у всесвітній мережі можна знайти мільйони книг, корисної інформації, відео-уроків з вивчення іноземних мов, удосконалення професійних навичок тощо. Дітей потрібно навчити правильно користуватись цим джерелом інформації