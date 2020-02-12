Жінка у столичному метро намагалась викрасти дитину



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32-річна жінка просто схопила дитину та потягла за собою

У столичному метрополітені жінка намагалась викрасти чужу дитину. Уродженка Хмельницької області схопила 5-річного хлопчика та потягнула його за собою, але її завадили мати дитини та небайдужі перехожі, передає пресслужба поліції Києва.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на станції метро «Лук’янівська» невідома намагалась викрасти малолітню дитину. Поліцейський, який негайно прибув на місце події, затримав жінку», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник управління поліції в метрополітені столичної поліції Михайло Ніконов, правопорушницею виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області.

«Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною другою статті 15, частиною другою статті 146 (Замах на викрадення людини) Кримінального кодексу України. Її загрожує до п’яти років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини події», - зазначив Ніконов.