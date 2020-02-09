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    Події в Україні

    З’явилися нові подробиці і відео бійки в аеропорту Запоріжжя

    • Розсилка
    З’явилися нові подробиці і відео бійки в аеропорту Запоріжжя

    Пасажири рейсу розповіли свою версію подій

    В Запоріжжі в аеропорту сталася бійка між туристами і прикордонниками. За словами прикордонників, нетвереза подружня пара вирішила самостійно розвантажити свій багаж, а на зауваження відреагувала агресивно. Втім, самі туристи розповідають зовсім іншу версію інциденту. За словами очевидців, прикордонники самі накинулися на пасажирів і стали бити людей.

    56Скріншот з відео

    Як пишуть користувачі Facebook, пасажири після прильоту з Єгипту рейсом 6132 Шарм-еш-Шейх – Запоріжжя півтори години стояли в черзі для отримання багажу – валізи у візках перебували на вулиці за вікном.

    «Діти просилися в туалет, навіть не було де присісти, люди просто стояли. На зауваження, чому не видають багаж, співробітники аеропорту не відреагували, сказали – чекайте вантажників, а їх усього дві людини, вилітає два рейси, і вони зайняті», – написала жінка.

    Тоді якийсь чоловік запропонував самостійно розвантажити свій багаж, і решта громадян підтримали ініціативу.

    «Після того, як остання валіза була розвантажена, налетіли співробітники прикордонної служби, почали бити і викручувати руки тим, хто був там у перших рядах. При цьому одному чоловікові зламали руку. Приїхала поліція», – йдеться в публікації.

    Також у місцевому пабліку оприлюднили відео зіткнення правоохоронців і людей.

    Запоріжжя поліція чоловік
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