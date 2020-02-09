З’явилися нові подробиці і відео бійки в аеропорту Запоріжжя



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Пасажири рейсу розповіли свою версію подій

В Запоріжжі в аеропорту сталася бійка між туристами і прикордонниками. За словами прикордонників, нетвереза подружня пара вирішила самостійно розвантажити свій багаж, а на зауваження відреагувала агресивно. Втім, самі туристи розповідають зовсім іншу версію інциденту. За словами очевидців, прикордонники самі накинулися на пасажирів і стали бити людей.

Скріншот з відео

Як пишуть користувачі Facebook, пасажири після прильоту з Єгипту рейсом 6132 Шарм-еш-Шейх – Запоріжжя півтори години стояли в черзі для отримання багажу – валізи у візках перебували на вулиці за вікном.

«Діти просилися в туалет, навіть не було де присісти, люди просто стояли. На зауваження, чому не видають багаж, співробітники аеропорту не відреагували, сказали – чекайте вантажників, а їх усього дві людини, вилітає два рейси, і вони зайняті», – написала жінка.

Тоді якийсь чоловік запропонував самостійно розвантажити свій багаж, і решта громадян підтримали ініціативу.

«Після того, як остання валіза була розвантажена, налетіли співробітники прикордонної служби, почали бити і викручувати руки тим, хто був там у перших рядах. При цьому одному чоловікові зламали руку. Приїхала поліція», – йдеться в публікації.

Також у місцевому пабліку оприлюднили відео зіткнення правоохоронців і людей.