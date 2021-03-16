У лікарнях Миколаєва закінчились «ковідні» ліжка

Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення збільшити кількість ліжок у трьох лікарнях Миколаєва

У Миколаєві місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила запровадити посилені карантинні обмеження. У місті склалась критична ситуація через нестачу місць в лікарнях для хворих на коронавірус. Ще до того, як комісія прийняла рішення про посилення епідеміологічних заходів, головний редактор видання «НикВести» Олег Деренюга повідомив, що до них у редакцію телефонувала мешканка Миколаєва з підтвердженим Covid-19, 30% ураження легень і, відповідно, високою температурою.

«У неї позитивний тест з п'ятниці, але лягти в лікарню не може. Швидка просить самим знайти місця в лікарні, перед тим як кудись везти. Відвідування родичів по лікарнях нічим хорошим не закінчуються, місць немає.

Відкриваю статистику і бачу, що у міських лікарнях дійсно ліжок майже не залишилося. Міська лікарня №1 заповнена на 78,9%, міська лікарня №3 на 88%, міська лікарня №5 - 100%. Обласна інфекціонку завантажена на 97%», – написав Деренюга і оприлюднив дані щодо заповненості ліжок.

У Миколаєві закінчуються місця в лікарнях для хворих на коронавірус

Ймовірно, про критичний стан з місцями у «ковідних» лікарнях дізналися й місцеві чиновники. Адже вже пообіді комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення збільшити кількість ліжок у трьох лікарнях. У міськраді підтвердили, що рівень госпіталізації вже становить понад 90%.

У місті звернулися також до керівників вищих навчальних закладів з проханням перенести початок навчання на 10 годину ранку, щоб зменшити навантаження на громадський транспорт у годину пік.

Із 17 березня вихованців позашкільних та загальноосвітніх закладів переведено на дистанційне навчання. Виняток складають учні 1-4-х класів. А з 22 березня усі школярі підуть на канікули, які триватимуть до 3 квітня.

«Через загострення епідемічної ситуації поставлено завдання актуалізувати перелік працівників підприємств критичної інфраструктури з метою підготовки перепусток для проїзду в громадському транспорті. Наразі додаткові транспортні обмеження, а також пасажирські перевезення за перепустками не запроваджуються. Однак місто має бути до цього готове», – заявили у міськраді.

Читайте також: