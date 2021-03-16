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    У лікарнях Миколаєва закінчились «ковідні» ліжка

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    Рівень госпіталізації ковід=хворих у Миколаєві вже становить понад 90% - У лікарнях Миколаєва закінчились «ковідні» ліжка
    Рівень госпіталізації ковід=хворих у Миколаєві вже становить понад 90%
    Фото: ЕРА

    Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення збільшити кількість ліжок у трьох лікарнях Миколаєва

    У Миколаєві місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила запровадити посилені карантинні обмеження. У місті склалась критична ситуація через нестачу місць в лікарнях для хворих на коронавірус. Ще до того, як комісія прийняла рішення про посилення епідеміологічних заходів, головний редактор видання «НикВести» Олег Деренюга повідомив, що до них у редакцію телефонувала мешканка Миколаєва з підтвердженим Covid-19, 30% ураження легень і, відповідно, високою температурою.

    «У неї позитивний тест з п'ятниці, але лягти в лікарню не може. Швидка просить самим знайти місця в лікарні, перед тим як кудись везти. Відвідування родичів по лікарнях нічим хорошим не закінчуються, місць немає.

    Відкриваю статистику і бачу, що у міських лікарнях дійсно ліжок майже не залишилося. Міська лікарня №1 заповнена на 78,9%, міська лікарня №3 на 88%, міська лікарня №5 - 100%. Обласна інфекціонку завантажена на 97%», – написав Деренюга і оприлюднив дані щодо заповненості ліжок.

    У Миколаєві закінчуються місця в лікарнях для хворих на коронавірус
    У Миколаєві закінчуються місця в лікарнях для хворих на коронавірус

    Ймовірно, про критичний стан з місцями у «ковідних» лікарнях дізналися й місцеві чиновники. Адже вже пообіді комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення збільшити кількість ліжок у трьох лікарнях. У міськраді підтвердили, що рівень госпіталізації вже становить понад 90%.

    У місті звернулися також до керівників вищих навчальних закладів з проханням перенести початок навчання на 10 годину ранку, щоб зменшити навантаження на громадський транспорт у годину пік.

    Із 17 березня вихованців позашкільних та загальноосвітніх закладів переведено на дистанційне навчання. Виняток складають учні 1-4-х класів. А з 22 березня усі школярі підуть на канікули, які триватимуть до 3 квітня.

    «Через загострення епідемічної ситуації поставлено завдання актуалізувати перелік працівників підприємств критичної інфраструктури з метою підготовки перепусток для проїзду в громадському транспорті. Наразі додаткові транспортні обмеження, а також пасажирські перевезення за перепустками не запроваджуються. Однак місто має бути до цього готове», – заявили у міськраді.

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    Теги: медицина Миколаїв лікарня коронавірус
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