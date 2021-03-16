МОЗ радить Києву та Вінниччині посилити карантин

Київ і Вінницька область можуть потрапити до «червоної» карантинної зони

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи. Про це міністр сказав сьогодні, 16 березня, на брифінгу.

На його думку, це має запобігти потраплянню регіонів до «червоної» карантинної зони.

«Зараз, якщо подивитися на показники в різних регіонах, досить напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони ближче всіх до переходу на «червоний рівень». Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження», – сказав Степанов.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 березня, в Україні виявлено 9642 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2005 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти, одужали 6202 особи

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові починається перший етап локдауна – учнів 5–11 класів переводять на дистанційне навчання.

Крім того, у зв'язку зі зростанням кількості важких хворих на коронавірус у Львові розгорнуть додаткові шпиталі.

15 березня Степанов заявляв, що Київ, Вінницька та Львівська області перебувають на межі потрапляння до «червоної» карантинної зони.

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