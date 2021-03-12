Директор Чернівецької лікарні №4: У нас вакцинувалися лише чотири працівники

Влада Чернівців, які перебувають у «червоній зоні», відкрила найбільший ринок

Рік тому Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію Covid-19. Перший випадок хвороби в Україні був зафіксований 3 березня 2020-го в Чернівцях. Минув рівно рік – і Буковина знову в епіцентрі небезпеки. З 1 березня через високі показники госпіталізацій область увійшла до «червоної» зони карантинних обмежень.

У «червоній» зоні діють жорсткі обмеження: заборонена робота закладів харчування, розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти (крім дитячих садочків), спортзалів, ринків. Однак після того, як 50 підприємців вийшли на пікет під вікнами міської ради із вимогою послабити карантинні обмеження для малого та середнього бізнесу, мерія відкрила найбільший ринок міста – Калинівський.

Тим часом кількість шпиталізацій в області зашкалює, вільних «ковідних» ліжок у лікарнях обмаль. До прикладу, в Чернівецькій міській лікарні №4 станом на 11 березня їх лишилось усього чотири. Директор цього медзакладу Галина Шпак в бліц-інтерв’ю «Главкому» визнала, що у цій лікарні тільки зараз, через рік після оголошення пандемії, розпочалось встановлення централізованої системи постачання кисню. Та й те робиться силами благодійників…

Пані Галино, яка у вашій лікарні зараз заповненість «ковідних» ліжок?

Із 75 станом на ранок (11 березня) було заповнено 71.

Куди будете класти пацієнтів, коли вільні ліжка закінчаться?

Нікуди, нам просто перестануть їх привозити.

Процесом керуємо не ми – це задача швидкої допомоги. Двічі на день ми звітуємо про кількість заповнених ліжок: вранці і о четвертій годині вечора. У швидкої допомоги є ця інформація. Коли вони забирають чергового хворого, то вже знають, до якої лікарні його везти.

Як за останній час змінився перебіг хвороби у пацієнтів з Covid-19?

Перебіг – це індивідуально, але точно можу сказати, що зараз значно більше важких хворих.

Ваші колеги розповідають, що вік шпиталізованих «ковідних» пацієнтів значно помолодшав. У вашій лікарні спостерігаються такі тенденції?

Я б не сказала, що пацієнти помолодшали. Більшість тих, хто до нас поступає, це люди 1958-1962 років народження. Сорокарічні – вкрай рідко.

Чи зросла кількість тих, кого ви підключаєте до апаратів штучної вентиляції легень?

У нашій лікарні ми не використовуємо ШВЛ, бо не маємо централізованого постачання кисню, ми працюємо з кисневими концентраторами. Зараз ми знаходимося у процесі установки централізованого постачання кисню. Ми стараємося обійтися без ШВЛ, своїми силами, але якщо іншого виходу немає, відправляємо таких важких хворих до лікарні №1, де є такі апарати.

Хто фінансує установку центрального постачання кисню? Обласний бюджет?

Ні, благодійна організація «100% життя». Я взяла участь в анкетуванні, і наша лікарня виграла.

Чи вистачає персоналу для роботи з такою кількістю хворих? І чи ваші співробітники вже вакцинувалися?

Співробітників поки що вистачає. А вакцинувалися лише чотири людини з усього медперсоналу лікарні.

Чому так мало?

Річ у тім, що решта перехворіли, у них є антитіла, тому вирішили, що нехай щеплення отримають ті медики, яким важливіше захиститися. Ми почекаємо.

Медпрацівникам, які мають антитіла, не обов’язково відмовлятися від щеплення. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважував : «Людині, яка перехворіла на Covid-19, може бути рекомендовано пересунути щеплення на 6 місяців, але якщо у неї є бажання, і вона потрапила в пріоритетні групи, перенесена хвороба не є протипоказанням до вакцинації».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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