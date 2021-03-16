«Кисню немає, «ковід»-доплати не дають». Головлікар з Хмельниччини б’є на сполох

У Славутській міській лікарні показник кисневозалежних – майже 40%

На початку цього тижня Славутська територіальна громада, що в Хмельницькій області, звернулась до прем’єра Дениса Шмигаля. Причина – складна ситуація із захворюваністю на Covid-19.

«Звертаємось до вас з приводу критичної ситуації, яка виникла у комунальному підприємстві «Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова» Славутської міської ради щодо постачання медичного кисню, який є життєвонеобхідним при наданні допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Впродовж декількох останніх днів централізоване постачання медичного кисню в лікарню відбувалось зі значними перебоями. Наразі ж медичного кисню майже не залишилось, що створює реальну загрозу життю і здоров’ю людей», – сказано у повідомленні, вивішеному на сайті міськради від імені штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Паралельно з цим з’явилася заява директора комунального підприємства «Славутська міська лікарня» Леоніда Радзивілюка. Він пояснив, що лікарня отримує кисень зі Львова, де його виробляють. Далі заповнені киснем балони більшого об’єму розвантажують в Хмельницькому, а вже потім відправляють до лікарень регіону. Що ж до статистики із використання кисню, то протягом останніх вихідних було використано 36 балонів у реанімаційному відділенні, 16 – інфекційному. Отже, за добу використовується 52 балони.

«У суботу (13 березня – «Главком») нам завезли 50 балонів, вчора (14 березня – «Главком») – ні одного. Змушені були спільно з міською владою шукати вихід із ситуації. Завдяки спонсорській допомозі вдалося завезти до лікарні 30 балонів. Крім того, заправили ще один концентратор. Ось таким чином тримаємося до вечора. А далі обіцяють привезти 40 балонів кисню з Хмельницького. На жаль, такі «перебої» із постачанням кисню повторюються день за днем», – описує ситуацію медик.

У бесіді з «Главкомом» головлікар визнав: проблеми не лише з киснем. Виявляється, персонал медзакладу з січня 2021 року не отримує відповідних «ковідних» доплат, якими так пишався уряд Шмигаля.

На 15 березня у відділеннях Славутської лікарні на стаціонарному лікуванні із підтвердженим діагнозом Covid-19 перебувало 66 пацієнтів, з підозрою – 20. При цьому показник киснезалежних із усіх госпіталізованих становить майже 40%.

Ви напряму зв’язувалися з постачальником кисню?

Так. Наскільки зрозумів з розмов із представниками підприємства «Львівкисень», то воно нині працює на третину потужності, бо немає сировини.

З чим пов’язаний брак кисню?

Це – третя хвиля коронавірусу. Плюс велика кількість хворих, котрі потребують кисню. Зокрема, у січні у нашій лікарні нараховувалося 10 кисневозалежних пацієнтів, у лютому цей показник зріс до 15 хворих, то тепер маємо близько 40 таких хворих. Реанімаційне відділення на сім ліжко-місць «з’їдає» за добу 36 балонів кисню! На кінець понеділка нараховувалося лише 15 невикористаних балонів з киснем.

А що робити тим, хворим, яким не вистачає кисню?

Для них шукаємо кисень через підприємців.

Якщо цю ситуацію не розв’язати найближчими днями, які будуть наслідки?

Наслідки будуть дуже поганими. Більше того Національна служба здоров’я України (НСЗУ) також виділяє недостатньо коштів. Он довелося замовити у борг чотири кисневі концентратори.

Коли саме почалися фінансові проблеми з боку НСЗУ?

З початку року. До речі, востаннє «ковідні» доплати наші лікарі одержали за січень, та й то не в повній мірі.

Як у вашій лікарні відбувається процес вакцинації проти Covid-19?

Минулого четверга щепилося 80 наших працівників. Проте медики з обережністю ставляться до щеплення через різну інформацію про вакцини. Всього погодилося 200 медпрацівників, а це близько 40% від загальної кількості. Сюди треба ще врахувати фактор, що багато колег перехворіли коронавірусною хворобою. При цьому, вважаю, що всіх медиків необхідно щеплювати проти Covid-19.

Хмельницька ОДА звітує, що у Славутській лікарні перебуває 86 пацієнтів разом з тими, у кого є підозра на коронавірус. Яка загальна потужність закладу?

Можемо розмістити 120 «ковідних» хворих. Щоденно шпиталізуємо вісім-дев’ять хворих. Усі ліжка мають розводку під кисень, але єдина проблема – кисню немає. Фактично нині за кількістю хворих у стаціонарі виходимо на показник листопада 2020 року.

Віталій Тараненко, «Главком»