Про найкращу вакцину від коронавірусу

Жителям країн, в яких є Велике будівництво, Велика реставрація, але немає Великої вакцинації, Блумберг порад не дає

Мовою оригіналу

Блумберг разместил хорошую статью о вакцинах. Для потенциальных пользователей. Из которой я сделал для себя вывод, что искать среди них лучшую, бессмысленное занятие. И все заявленные производителями цифры эффективности, это пока скорее маркетинг, чем результаты надёжных и независимых исследований.

Как та или другая вакцина подействует лично на вас и на тот штамм вируса, который будет доминировать в вашей местности, зависит от множества факторов. И вообще, главный секрет вакцинации, который я и без них для себя давно открыл, следующий. Они его вынесли в заглавие статьи. Лучшая вакцина, это та, которую вы сможете получить уже сегодня. А не выбрать завтра.

Одно обидно. Жителям стран, в которых есть программы Велике будівництво, Велика реставрація і даже Нове село, но нет программы Велика вакцинація, Блумберг советов не дает. Разбирайтесь, говорит, там сами.

PS. Уважаемых господ-антивакцинаторов, которые по привычке собираются развести у меня свой тупой срач, прошу это делать у себя. Лучше мы к вам.

Читайте також:

Джерело: блог Олександра Деркача

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.