У Литві затримали двох російських прикордонників



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Фото: K. Cemnolonskio nuotr

Росіяни заглибилися на територію Литви на 500 м

Литовські прикордонники затримали двох озброєних пістолетами співробітників прикордонної служби Росії біля Нергінської застави.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на литовський телеканал LNK.

Російські прикордонники на території Литви були помічені близько 23 години 23 серпня. Озброєних пістолетами росіян затримали в 800 м від КПП, в охоронюваній прикордонній зоні.

Росіяни заглибилися на територію Литви на 500 м.

За словами заступника глави Служби охорони держкордону Литви Відаса Мачайтіса, російські прикордонники сказали, що вони перейшли кордон випадково, реагуючи на порушення кордону з боку Росії.

Про інцидент повідомили російській стороні, близько години ночі відбулася процедура видачі російських прикордонників.