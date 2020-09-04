У Львівській міській раді 75 людей захворіли на коронавірус



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1,8% від загальної кількості працівників Львівської міськради інфікувалися коронавірусом

Всього з початку карантину протестовано на коронавірус 50% усіх працівників мерії

За весь час карантину у Львівській міській раді коронавірус виявили у 75 осіб.

Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

«Завтра (4 вересня, – ред) збираємо сесію, тому хочу публічно акцентувати на деяких речах. Спочатку цифри. В ратуші працює 1643 людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. 30 людей перебувають на лікарняному. Це 1,8% від загальної кількості працівників», – написав він.

За словами мера, всього було протестовано 50% усіх працівників мерії.

Садовий також зазначив, що сесія відбудеться у приміщенні Шевченківської РДА. Доступ до залу засідань будуть мати лише депутати та ті, від кого безпосередньо залежить процес.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.