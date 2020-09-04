  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львівській міській раді 75 людей захворіли на коронавірус

    • Розсилка
    <p>1,8% від загальної кількості працівників Львівської міськради інфікувалися коронавірусом</p> - У Львівській міській раді 75 людей захворіли на коронавірус

    1,8% від загальної кількості працівників Львівської міськради інфікувалися коронавірусом

    Всього з початку карантину протестовано на коронавірус 50% усіх працівників мерії

    За весь час карантину у Львівській міській раді коронавірус виявили у 75 осіб.

    Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

    «Завтра (4 вересня, – ред) збираємо сесію, тому хочу публічно акцентувати на деяких речах. Спочатку цифри. В ратуші працює 1643 людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. 30 людей перебувають на лікарняному. Це 1,8% від загальної кількості працівників», – написав він.

    За словами мера, всього було протестовано 50% усіх працівників мерії.

    Садовий також зазначив, що сесія відбудеться у приміщенні Шевченківської РДА. Доступ до залу засідань будуть мати лише депутати та ті, від кого безпосередньо залежить процес.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.  Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

    здоров'я місцева влада Андрій Садовий Львів коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ