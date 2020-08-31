  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Голова Львівської облради захворів коронавірусом

    • Розсилка
    Голова Львівської облради поінформував, що попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів - Голова Львівської облради захворів коронавірусом
    Голова Львівської облради поінформував, що попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів

    Олександр Ганущин наразі перебуває у самоізоляції

    Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин захворів коронавірусом. Про це Ганущин написав у Facebook.

    За його словами, він перебуває на самоізоляції.

    «Самопочуття погіршилося в п'ятницю після обіду. Після цього було проведено ПЛР-тестування, яке підтвердило наявність вірусу в організмі», - написав Ганущин.

    Голова Львівської облради поінформував, що попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів. «Дуже розраховую, що вас вірус пройде стороною. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого повороту подій був готовий», - написав Ганущин.

    Голова облради зазначив, що зараз почуває себе «як при легкій застуді, яка сильно стомлює».

    Як повідомлялося 21 серпня, у Львівській міськраді спалах коронавірусу, вже захворіло 20 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      121215
    • Хворіють
      61544
    • Одужали
      57114
    • Померли
      2557

    До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.

    Читайте також: 


    Львів Facebook Олександр Ганущин вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ