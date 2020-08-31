Голова Львівської облради захворів коронавірусом



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Голова Львівської облради поінформував, що попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів

Олександр Ганущин наразі перебуває у самоізоляції

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин захворів коронавірусом. Про це Ганущин написав у Facebook.

За його словами, він перебуває на самоізоляції.

«Самопочуття погіршилося в п'ятницю після обіду. Після цього було проведено ПЛР-тестування, яке підтвердило наявність вірусу в організмі», - написав Ганущин.

Голова Львівської облради поінформував, що попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів. «Дуже розраховую, що вас вірус пройде стороною. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого повороту подій був готовий», - написав Ганущин.

Голова облради зазначив, що зараз почуває себе «як при легкій застуді, яка сильно стомлює».

Як повідомлялося 21 серпня, у Львівській міськраді спалах коронавірусу, вже захворіло 20 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.

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