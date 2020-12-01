У Львівській облраді проєвропейські партії підписали меморандум про співпрацю

Новообрана голова облради Ірина Гримак («Європейська солідарність») зауважила, що меморандум відкритий для інших проєвропейських демократичних сил

Меморандум підписали «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Народний рух України», «Голос», «Українська галицька партія»

У Львівській облраді п’ять з дев’яти представлених партій підписали меморандум про співпрацю – «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Народний рух України», «Голос», «Українська галицька партія». Про це йдеться на сайті облради.

Новообрана голова облради Ірина Гримак («Європейська солідарність») зауважила, що меморандум відкритий для інших проєвропейських демократичних сил.

Першим заступником голови обрано Євгена Гірника («Батьківщина»), а заступником – Юрія Холода («Слуга народу»). Голосування за заступників було пакетним, 51 голос «за».

Як повдіомлялося, сьогодні, 1 грудня, Львівська облрада обрала головою депутата з «Європейської солідарності».

«За» Ірину Гримак проголосували 61 з 82 депутатів.

Ірина Гримак в 2015-2019 рр. обіймала посаду заступника голови Львівської ОДА, перед тим пятнадцять років працювала на керівних посадах у Львівській міськраді. У 2018 році заступниця голови Львівської ОДА Ірина Гримак задекларувала 444 тис грн доходу та 310 тис грн готівки.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, Львівська облрада проводить установче засідання. Голова Львівської ОДА Максим Козицький обраний головою фракції партії «Слуга народу» у Львівській облраді.

Раніше «Євроcолідарність» запропонувала патріотичним політсилам створити більшість у Львівській облраді.

До Львівської облради пройшли дев'ять партій. Перше місце на виборах до Львівської обласної ради посіла «Європейська солідарність», яка набрала 30,82% голосів.

На другому місці партія «Слуга народу» - 9,4%, «Самопоміч» - 8,71%, ВО «Батьківщина» - 7,39%, «Голос» - 6,56%, ВО «Свобода» - 6,05%, Народний рух України - 5,8%, Українська галицька партія - 5,66%, «За майбутнє» - 5,24%.

Загалом у голосуванні на виборах до обласної ради 25 жовтня взяли участь 772616 виборців.



