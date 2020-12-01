Стала відома дата повторних виборів мера Конотопу

ЦВК призначила повторні вибори міського голови Конотопу

Центральна виборча комісія призначила на 24 січня проведення повторних виборів мера Конотопу. Про це йдеться на сайті ЦВК.

25 листопада Конотопська ТВК ухвалила рішення визнати вибори у місті такими, що не відбулися, адже переможець Олександр Луговий помер від коронавірусу.

Він набрав 37%, а його опонент, чинний мер міста Артем Семеніхін відстав на тисячу голосів. Інші кандидати отримали значно менше голосів.

Нагадаємо, що 16 листопада, від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа.

Наприкінці жовтня він повідомляв, що стан його здоровʼя стабілізувався, а також зазначав, що передвиборчий процес був для нього нелегким через захворювання.

Як повідомлялося, від коронавірусу помер ключовий слідчий у справах Майдану.

Нагадаємо, 28 жовтня від коронавірусу помер мер Борисполя.