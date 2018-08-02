У Львові через йогу в храмі стався скандал



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Фото: Олена Кулигіна

Заняття з йоги було соціальним безкоштовним проектом, у якому міг узяти участь кожен охочий

У Львові 29 липня у Будинку органної та камерної музики провели заняття із йоги.

Про це повідомляє видання «Твоє місто».

Заняття з йоги проводили в день святкування 1030-річчя хрещення Русі.

Як розповів заступник директора органного залу Тарас Демко, заняття з йоги було соціальним безкоштовним проектом, у якому міг узяти участь кожен охочий. За його словами, з організаторами заняття попередньо проговорили, що під час нього не буде ніяких провокативних поз, люди будуть просто медитувати під тиху музику, фонограму.

Колишня консультантка з комунікацій Львівської архидієцезії РКЦ Олена Кулигіна на своїй сторінці у Facebook обурилася такому заходу у органному залі.

«Дихайте повільніше і спробуйте не вживати матів. Цієі неділі, коли Україна на державному рівні святкувала ювілей хрещення Русі, який повернув Україну до європейського та християнського цивілізаційного розвитку, Львів знову повернувся дупою до цього вибору. У католицькому храмі Марії Магдалени, який зараз владою використовується як Львівський органний зал, відбулись образцово-показові заняття йогою. В храмі!», - написала вона.

Адміністрація органного залу вибачилась, що зачепила почуття віруючих проведенням заняття з йоги у храмі.

«У першу чергу просимо вибачення у всіх, у кого проведення події із елементами йоги в органному залі викликало обурення. Команда органного залу розуміє і визнає, що сакральна споруда має свою атмосферу та правила, які потрібно поважати. Прагнучи залучати кращі світові практики до розвитку органного залу, на жаль, стаються непорозуміння. Цю ситуацію команда органного залу візьме як досвід для недопущення подібних ситуацій в майбутньому. Дякуємо всім, хто звернув на це увагу», – повідомила адміністрація.