На Київщині сталась різанина, лікарі рятують жінку (фото)

Під час розпивання алкоголю виник конфлікт між 43-річною жінкою та 33-річним співмешканцем

У селі Побережка Білоцерківського району чоловік ударив ножем свою співмешканку. Правоохоронці затримали зловмисника. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До поліції зателефонував хлопець і повідомив, що в кухні на підлозі виявив скривавлену матір. На місце події відразу приїхали поліцейські та медики.

Працівники швидкої доставили 43-річну потерпілу до лікарні Білої Церкви. Жінку прооперували та діагностували проникаюче ножове поранення лівої поперекової ділянки, різана рана голови.

В подальшому поліцейські встановили, що напередодні вночі потерпіла спільно зі своїм 33-річним співмешканцем на кухні вживали алкоголь. Син почув якийсь гуркіт зі сторони кухні, після чого до кімнати забіг чоловік та наказав викликати швидку.

Чоловік розповів, що у них з потерпілою виник конфлікт, після чого він схопив її за горло та штовхнув. Що було далі він не розповідає. В його крові виявили 1,85 проміле алкоголю. Поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема ніж та речі учасників конфлікту, та направили для проведення експертиз.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.