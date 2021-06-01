Брат на брата. У Києві конфлікт між родичами закінчився стріляниною

У ході конфлікту чоловік вистрелив кілька разів у груди та шию молодшому брату

До поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Лісківській виявлено чоловіка з вогнепальними пораненнями. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили обставини події.

«Ми з’ясували, що 28-річний чоловік прийшов напідпитку додому. У коридорі квартири між ним та старшим братом виникла сварка. У ході конфлікту родич взяв револьвер «Флобер» та вистрелив кілька разів у груди та шию молодшому брату, якого у подальшому медики госпіталізували у лікарню», – розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Киянина, 1988 року народження, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили речові докази, які направили на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31 травня стався конфлікт зі стріляниною в центрі Києва. ЗМІ повідомляли, що невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі Mercedes.

Під час спеціальної поліцейської операції зловмисника було затримано.

Минулого тижня у Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.