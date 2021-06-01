У Львові п'яний водій наробив біди (фото)

Патрульні упіймали 36-річного жителя Львова ознаки алкогольного сп'яніння

У центрі Львова водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час втечі від поліцейських зіткнувся з іномаркою і в’їхав у стіну будинку. Про повідомили на сторінці патрульної поліції Львівської області в Facebook.

Відомо, що водій автомобіля Dodge на перехресті вулиць Личаківська – Винниченка порушив Правила дорожнього руху і патрульні дали йому вказівку зупинитися. Однак він її проігнорував та почав втікати.

На перехресті Площі Торгової – Площі Різні та Проспекту Свободи водій поїхав зустрічною смугою, а далі, не виконавши вимог світлофору, поїхав на червоне світло. У цей момент на перехрестя виїхав вже інший автомобіль – Toyota Corolla. Через порушення правил дорожнього руху втікачем сталася ДТП. Постраждалих внаслідок аварії немає.

Патрульні виявили у 36-річного жителя Львова ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,29 проміле.

На порушника склали протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) КУпАП. Також на нього винесли об'єднану постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) та ч. 1 ст. 122 (порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

За інформацією поліції, автомобіль Toyota Corolla, у який врізався нетверезий водій, сильно пошкоджений. До того ж, за словами власника, він його недавно придбав.

Додамо, що в Україні і світі 1 червня відзначають День захисту дітей. Він покликаний захистити дітлахів від бід, з якими вони стикаються у багатьох країнах світу. Велику роль у захисті і порятунку маленьких громадян України відіграють співробітники МВС.