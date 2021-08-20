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    У Львові іноземці у парку зарізали козу і смажили на багатті

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    Тепер іноземцям загрожує покарання - У Львові іноземці у парку зарізали козу і смажили на багатті
    Тепер іноземцям загрожує покарання
    Фото Поліції Львівської області

    Вони пояснили, що козу купили у сусідньому селі

    У Львові в парку іноземці зарізали козу і смажили її на вогні. Про це пише Патрульна поліція Львівської області.

    Патрульні отримали виклик у парк «Знесіння». Мовляв, біля цвинтаря іноземці хочуть зарізати козу і повели її у хащі. Зі слів заявника, у них в руках були ножі.

    Патрульні негайно прибули на місце події. Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили чотирьох іноземців, які смажили на відкритому вогні козу.

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    Фото Поліції Львівської області
    Фото Поліції Львівської області

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції.

    Іноземцям 24, 26, 30 та 34 роки, тепер їм загрожує відповідальність за жорстоке поводження з твариною.

    Чоловіки пояснили, що купили козу в селі поблизу Львова для власного споживання. Обставини з'ясовуватимуть слідчі.

    Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила закон, який впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними.

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    Теги: іноземці поліція парк
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    У Львові іноземці у парку зарізали козу і смажили на багатті