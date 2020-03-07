Біля Верховної Ради комунальники натрапили на людські кістки



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Біля Верховної Ради комунальники виявили людські кістки Фото з відкритих джерел

У Маріїнському парку виявили череп і кістки людини

Співробітники комунальної служби натрапили на людські кістки у Маріїнському парку біля Верховної Ради. Страшна знахідка сталася в той момент, коли співробітники «Київзеленбуду» викорчовували пень спиляного дерева неподалік від Пам'ятника учасникам січневого повстання. У цей момент в землі вони побачили предмети, схожі на кістки, повідомляє Інформатор.

Експертам належить встановити, скільки часу кістки пролежали у землі і кому вони належать

Під час огляду місця події інформація підтвердилася. У землі дійсно лежав череп й інші кістки, які належали людині. На місці працювали правоохоронці. Скільки кістки пролежали в землі й інші деталі того, що сталося, належить з'ясувати експертам.

Як повідомляв «Главком», неподалік водойми по проспекту Шухевича у Києві виявлено фрагмент тіла людини – жіночу ногу.