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    Біля Верховної Ради комунальники натрапили на людські кістки

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    Біля Верховної Ради комунальники виявили людські кістки - Біля Верховної Ради комунальники натрапили на людські кістки
    Біля Верховної Ради комунальники виявили людські кістки
    Фото з відкритих джерел

    У Маріїнському парку виявили череп і кістки людини

    Співробітники комунальної служби натрапили на людські кістки у Маріїнському парку біля Верховної Ради. Страшна знахідка сталася в той момент, коли співробітники «Київзеленбуду» викорчовували пень спиляного дерева неподалік від Пам'ятника учасникам січневого повстання. У цей момент в землі вони побачили предмети, схожі на кістки, повідомляє Інформатор

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    Експертам належить встановити, скільки часу кістки пролежали у землі і кому вони належать

    Під час огляду місця події інформація підтвердилася. У землі дійсно лежав череп й інші кістки, які належали людині. На місці працювали правоохоронці. Скільки кістки пролежали в землі й інші деталі того, що сталося, належить з'ясувати експертам.

    Як повідомляв «Главком», неподалік водойми по проспекту Шухевича у Києві виявлено фрагмент тіла людини – жіночу ногу.

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