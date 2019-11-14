Поліція Вінниччини оштрафувала іноземців на 44 тис. грн



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Протягом місяця на території області правоохоронці притягнули до адмінвідповідальності 257 іноземців

З 8 жовтня нa Вінниччині проводиться практичний етап оперaції «Мігрaнт». Протягом місяця поліцейські спільно зі співробітникaми мігрaційної та прикордонної служби виявили 257 фактів порушень адміністративного законодавства та оштрафували правопорушників на суму майже 44 тисячі гривень.

Про інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій облсті, повідомляє «Главком».

Метою профілактичного відпрацювання є контроль за виконанням законодавства в міграційній сфері, виявлення фактів незаконного перебування на території області іноземців або осіб без громадянства, а також попередження інших правопорушень.

Працівники поліції перевіряли громадські місця, місця великого скупчення людей.

Як розповів начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Кирило Доценко, за цей період до адмінвідповідальності поліцією притягнуто 257 іноземців, направлено одне подання про скасування дозволу на імміграцію, одне – на скасування посвідок на постійне проживання в Україні, 3 – на тимчасове проживання. Прийняті рішення про примусове повернення 56 іноземців або осіб без громадянства у країну походження.

Крім цього, співробітники могилів-подільської поліції спільно з прикордонниками в міжнародному пункті пропуску через державний кордон затримали 23-річного громадянина Молдови, який значиться в міжнародному розшуку за вчинення крадіжок та шахрайств.

Профілактичні заходи по оперції «Мігрант» продовжуються.