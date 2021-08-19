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    Суд конфіскував корову в селянина та ще й обклав його чималим штрафом

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    Чоловік вів корову, яку ланцюгом з одного боку прикріпив до трактора, а з іншого &ndash; до її голови - Суд конфіскував корову в селянина та ще й обклав його чималим штрафом
    Чоловік вів корову, яку ланцюгом з одного боку прикріпив до трактора, а з іншого – до її голови
    Ілюстративне фото від Depositphotos

    Мешканця Хмельниччини визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами

    Хмельницький міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 3,4 тис. грн за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 27 липня.

    За матеріалами справи 13 червня близько 11 год. по дорозі з села Котюрженці в напрямку до села Миколаїв Хмельницького району чоловік вів корову, яку ланцюгом з одного боку прикріпив до трактора, а з іншого – до її голови. Внаслідок цього шкіра голови корови була проколота ланцюгом з обох боків, що завдало їй болю. Такими діями чоловік порушив правила утримання тварин та вчинив адміністративне правопорушення.

    Порушник проігнорував судове засідання, на яке його було поінформовано за допомогою смс-повідомлення.

    Попри це суд дійшов висновків, що вина чоловіка підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, його письмовим поясненням і фотознімками.

    Крім штрафу, суд ухвалив рішення конфіскувати корову у порушника.

    Також чоловік повинен заплатити 454 грн судового збору.

    Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, який впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними. За закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» №2351 проголосували 285 народних депутатів України.

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    Теги: суд штраф тварини вирок порушник
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    Суд конфіскував корову в селянина та ще й обклав його чималим штрафом