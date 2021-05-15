У Львові колишній працівник суду отримав штраф за хабар $3 тис.

Обвинувачений отримав також додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах судової влади на два роки

Неправомірна вигода призначалася для впливу на суддів Львівського апеляційного суду

Галицький районний суд Львова оштрафував на 34 тис. грн колишнього провідного спеціаліста відділу господарського забезпечення Львівського окружного адміністративного суду за вимагання і отримання хабара на суму $3 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 7 травня.

На початку жовтня 2020 року обвинувачений зустрівся зі своїм знайомим, який вироком Галицького районного суду Львова засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі. Він пообіцяв своєму знайомому за $3 тис. вплинути на колегію суддів апеляційної інстанції, щоб ті скасували вирок і направили справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Чоловік погодився на таку пропозицію, при цьому подав заяву до правоохоронних органів.

20 листопада 2020 року експрацівник суду отримав хабар на суму $3 тис.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся.

Крім цього, суд призначив додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах судової влади на два роки.

Ще обвинувачений заплатить 13,3 тис. грн витрат, пов’язаних із проведенням судових експертиз під час досудового розслідування.

Додамо, що 12 лютого колегії суддів Львівського апеляційного суду, на яких мав впливати обвинувачений, було заявлено відвід і їх усунито від розгляду кримінальної справи.