Новий очільник «Суспільного» визнав: «UA: Перший» – канал не для 20-річних

Микола Чернотицький розповів, хто дивиться його телевізійний продукт

Новий голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів в інтерв’ю «Главкому», для кого перш за все працює «Суспільне».

«UA: Перший» вважається здебільшого каналом для старшої аудиторії. Років 20 тому ще не було нинішнього «Суспільного», але були круті денні ефіри для молоді, підлітків. Чому ситуація вже впродовж тривалого часу не змінюється, зміни плануються?

Маємо працювати з такою аудиторією, яка у нас є. Ми маємо зрозуміти, що жодна програма не затягне сюди (на «UA: Перший») 15-20 річну людину. Молоді люди все споживають зі смартфона, ноутбука, у них змінилася система споживання контенту. Тобто спитайте, скільки людей до 25 років нас дивляться? Телебачення – це більш для дорослої аудиторії. Цей сегмент (тих, хто дивиться ТБ) потроху зменшується. Я не знаю, що буде з телевізором через 10 років, але ми бачимо хоча б напрямок для розвитку, все йде до OTT платформ. Аудиторія молодша 44 років пішла туди (від ТБ до цифрових платформ). Над омолодженням саме телевізійної аудиторії можна працювати, але це потребує значних фінансових ресурсів і достатньо великого часу.

Гроші для «омолодження» телевізійного контенту є?

Кожного року в листопаді вся наша компанія сидить і чекає, коли бюджет приймається… Якщо ми кажемо про залучення молодої аудиторії, то це digital. Ми на разі почали працювати над мистецькими конкурсами виробництва дитячої анімації. Під 20 млн грн до кінця року на це виділено. Це певний експеримент, хочемо подивитися, чи вийде у нас все.

Кілька років тому була неприємна історія з відбором на Євробачення, коли «Суспільне» не пустило на конкурс переможницю MARUV, одноосібно змінивши правила його проведення по ходу. Чи було помилкою, що не пустили MARUV? Як би ви самі зараз вчинили, якби від вас залежало рішення?

Все якраз навпаки. MARUV виграла в музичному шоу «Нацвідбір на каналі СТБ», який дійсно мав стосунок до вибору учасника Євробачення від України. Після цього MARUV та її команда приїхали в НСТУ, дізнались про суть та формат участі в «Євробаченні» та самостійно офіційно прийняли рішення не брати подальшу участь в конкурсі «Євробачення» від України. Натомість співачка активно продовжила музичну кар’єру в Росії, де й донині працює.

А де гарантія, що їх не буде?

Нема жодних гарантій, що нових ситуацій не буде.

Раніше Микола Чернотицький розповів в інтерв’ю «Главкому», чим «Суспільне» за його керівництва відрізнятиметься від компанії, яку очолював попередній керівник Зураб Аласанія.

До слова, новий очільник «Суспільного» назвав свою зарплату







