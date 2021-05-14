Не вберіг насіння соняшника. На Миколаївщині керівник фракції «Слуга народу» отримав кримінальну справу

Підозрюваному заборонили не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста Очаков

Підозрюваному заборонили не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста Очаков а

Депутат, який очолює Очаківське хлібоприймальне підприємство, відповідав за збереження 613 тис. кг насіння соняшника і 43,1 тис. кг проса

Центральний районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт директора ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» і керівника депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Очаківської міської ради Олександра Ситникова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 6 травня.

Поліція підозрює посадовця-депутата у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). За матеріалами слідства, на початку лютого 2021 року Ситников як керівник підприємства отримав на зберігання арештовані судом 613 тис. кг насіння соняшника і 43,1 тис. кг проса, які проходили речовим доказом в одному з кримінальних проваджень і належали державному підприємстві «Радгосп «Виноградна долина».

Проте у середині лютого підозрюваний розпорядився відвантажити насіння соняшника та проса на користь ТОВ «Андріївське» (Запоріжжя). Загальна вартість цього збіжжя становила 11,1 млн грн.

Крім цього, правоохоронці з’ясували, що пан Ситников надав водіям, які вивозили вказане насіння соняшнику завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні для його відвантаження на переробку підприємству ТОВ «Лілія-Тігрі».

Слідство просило відправити підозрюваного керівника-депутата під варту, але суд вирішив застосувати до нього домашній арешт із забороною з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. залишати своє помешкання. Також Ситникову заборонили не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста Очакова.

Додамо, що на місцевих виборах-2020 Олександр Ситников ішов першим номером списку партії «Слуга народу» до Очаківської міської ради.

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, з липня 2016 року пан Ситников очолює Очаківське хлібоприймальне підприємство.