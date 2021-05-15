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    Медведчука можна обміняти на політв’язнів Кремля, – секретар РНБО

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    &laquo;Якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо&raquo; &ndash; Данілов - Медведчука можна обміняти на політв’язнів Кремля, – секретар РНБО

    «Якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо» – Данілов

    Фото з відкритих джерел

    Таке рішення може прийняти лише президент – Данілов

    Секретар РНБО Олексій Данілов припускає можливість обміну Віктора Медведчука – у разі його засудження – на українців, ув’язнених у російських тюрмах, але таке рішення може приймати тільки Президент.

    Про це Олексій Данілов заявив у програмі «Свобода Слова Савіка Шустера», відповідаючи на запитання чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів, яких тримають в російських тюрмах, – повідомляє Укрінформ.

    «Це рішення приймає Президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо», – сказав Данілов.

    Як повідомлялося, Генеральна прокурорка заявила, що ліквідація компанії, які фігурує у справі про розробку родовищ у Чорному морі, не вплине на перебіг розслідування, оскільки у справі вистачає фактажу.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    Вчора стало відомо, що на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов’язано з його бізнесом в окупованому Криму.

    Теги: Віктор Медведчук суд РНБО розслідування президент Олексій Данілов
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